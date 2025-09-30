歌手の矢沢永吉さん（76）の最新アルバムが、9月30日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で1位に輝きました。76歳1か月での1位獲得となり、自身が持つ『アルバム1位獲得最年長アーティスト』歴代1位の記録を更新しました。今年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢さんによるオリジナルアルバム『I believe』が、9月30日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で、初週売り上げ6.9万枚で初登場1位を獲得しました。これで、2019