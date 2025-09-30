昨年12月17日に胃がんを宣告され、8月29日に肝臓への転移が見つかり再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。抗がん剤の点滴を終えて退院したことを報告した。12日に一時退院し、35歳の誕生日だった25日に再入院した伊藤は「抗がん剤の点滴を終えて退院」と、退院したことを報告した。それでも「数日はやはり副作用のしんどさで何も出来ない」と