この人は父親でも夫でもありません今日から他人です！稼げないなら「僕の生活」の邪魔をするな！独身気取りの夫に萎縮する日々／モラ夫解体屋（1）「もうあなたは必要ありません」モラハラ夫に三行半を突きつける妻たち、そんな究極の逆転劇を可能にする「モラ夫解体屋」とは…!?独身気取りで浪費し放題、妻を欺いて不倫三昧…。モラハラ夫によって家庭に閉じ込められた妻たちが導かれたある場所。そこは「夫を社会的に解体」し、