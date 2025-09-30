先輩たちが戦ったU-17ワールドカップは憧れの舞台。そこに立つことを夢で終わらせるつもりはない。MF今井宏亮(東京Vユース)は追加招集でU-17日本代表候補大阪合宿に参加。所属する東京Vユースと同じ3-4-3システムに違和感なく順応し、ボランチやシャドーのポジションで自分の特長を出そうとしている。合宿4日目(30日)の練習後、今井は「自分は運動量と予測の部分で、守から攻撃の起点になれる選手っていうところでは出せている