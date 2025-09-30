[9.30 ACLE第2節 広島 1-1 上海海港 Eピース]サンフレッチェ広島は30日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第2節で上海海港(中国)と対戦し、1-1で引き分けて2連勝発進は果たせなかった。広島は開始10分、FWマルコス・ジュニオールが相手の中途半端なバックパスに反応してパスカット。そのままセンターサークルを過ぎたあたりで飛び出してきたGKチェン・ウェイに倒されたように見えたが、アレクサンダー・キ