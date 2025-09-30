【ACLEリーグステージ第2節】(Eピース)広島 1-1(前半1-0)上海海港<得点者>[広]荒木隼人(19分)[上]ガブリエルジーニョ(83分)<退場>[上]グスタボ(90分)<警告>[広]塩谷司(16分)、キム・ジュソン(55分)[上]アレクサンダー・ジョジョ(77分)└広島はACLE連勝発進ならず…DF荒木ヘッドで先制も終盤に同点被弾、FWマルコスが負傷交代