[9.27 J1第32節 町田 1-0 岡山 Gスタ]昨季のJ1昇格プレーオフ決勝で先制のスーパーゴールを奪い、初昇格の立役者となったファジアーノ岡山MF末吉塁がシーズン佳境に入って存在感を増している。「1試合1試合で人生が大きく変わるような舞台で、勝ち取れるものがすごく大きい舞台だと感じている。失うものも大きいけど、そうした舞台にいられているのはすごく幸せなこと」。初のJ1舞台に充実感を味わいつつ、ここからさらに欠かせ