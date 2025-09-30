9月30日の「踊る！さんま御殿!!」にて「家業がスゴい有名人SP」を放送。ヒロミが自身の結婚式の際に招待客にプレゼントした“大工を営む父親手作りの引き出物”エピソードを明かす一幕があった。今回は、実家が神社の有森也実、狩野英孝、狂言方大蔵流能楽師の茂山逸平、みかん農家の栗田航兵（OCTPATH）、父親が木型職人の井上咲楽など、さまざまな家業の家に生まれ育った有名人たちが大集合。秋山寛貴（ハナコ）は、参道で煎餅屋