三代目 J SOUL BROTHERSのボーカル・ØMIが、“LDH PERFECT YEAR”となる2026年の1月28日にEP『THE FUSION』を発売、さらに3DAYS LIVE＜ØMI LIVE 2026 〜INFINITY MOON〜＞を開催することが発表された。そして新たにソロアーティスト写真も解禁となった。前作『ANSWER…』から約3年半ぶりとなる今作は、2024年6月に始動したプロジェクト“THE FUSION”の集大成。本プロジェクトは「異色のアーティストと融合することで、