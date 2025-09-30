緑黄色社会が、2026年4月25日(土)・26日(日)に自身主催の対バンイベント＜緑黄色大夜祭2026＞をAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)で開催することを発表した。＜緑黄色大夜祭＞は、緑黄色社会がインディーズ時代から行ってきた「いま自分たちが最も共演したい」をコンセプトに多彩なゲストアーティストを迎える対バンイベント＜緑黄色夜祭＞の拡大版で、2024年に横浜アリーナで初開催、2回目となる＜緑黄色大夜祭2026＞も豪華なゲス