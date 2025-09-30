10月の天気というと、穏やかな天気をイメージする方も多いと思いますが、10月1日（水）はちょっと違います。1日は東日本から北日本を中心に、激しい気象現象に注意が必要です。■今後の雨雲の予想南海上から雨雲の帯が伸びてきて東海や北陸から雨が降り出します。1日朝には、東日本から東北の広い範囲と九州の一部で雨となるでしょう。日中から夕方にかけては特に東北地方に発達した雨雲がかかり、雷を伴った激しい雨の降るところ