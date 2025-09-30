V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のアルテミス北海道は29日（月）、加納未梨（22）の退団を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 北翔大学に在学中の加納は北海道出身のアウトサイドヒッターで、特別指定選手として2024年10月にアルテミスへ入団した。2024-25シーズンのVリーグ女子では、レギュラーシーズンの10試合でベンチ入りし、42得点を獲得した。 加納はクラブを通してコメ