「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手が６回４安打２失点と好投し、日米通算２００勝を達成した。勝利の瞬間、東京ドームは熱狂で包まれた。田中降板後は必死の継投。八回は大勢がマウンドに上がったが、２死一、二塁からマルティネスにつないだ。阿部監督は「とにかく勝って良かったですね」と笑み。八回途中からマルティネスを投入したことにはセーブ王の意味合いもあったとし、「（２００勝も）