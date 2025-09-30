政治ジャーナリストの田崎史郎氏が３０日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。番組では自民党総裁選の中盤情勢と、決選投票の予測などが特集された。田崎氏は決選投票は小泉進次郎氏−高市早苗氏か、小泉氏−林芳正氏の２通りと予測。小泉進次郎氏が１回目投票で敗れる可能性は「現状では極めて低い」とした。「決選投票になったうえで、進次郎さんが１位で決選に進出したなら当選確実だろうと思います」との見方を示す。石破茂氏が