3回ヤクルト1死一塁、村上が右越えに2ランを放つ＝横浜ヤクルトが3連勝。1―1の三回に村上の2ランで勝ち越し、七回は西村のプロ初安打となる適時打などで2得点した。山野が6回1失点で5勝目。DeNAは九回に引退登板した森唯が無失点。直後に1点差に迫るも、反撃は及ばず。