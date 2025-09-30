「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将の日米通算２００勝達成を受けて、幼なじみでチームメートの坂本が「彼はアメリカでヤンキースでも長くやっていた。僕らには分からない苦労もあったと思う。本当におめでとうと言いたい」と祝福の言葉を贈った。坂本と田中将の出会いは兵庫・伊丹市の少年野球チーム「昆陽里タイガース」に入った小学１年時。「体は小学生の時からスゴい大きい方だった。走るのは遅かっ