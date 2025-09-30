３０日に東京ドームで行われた中日ドラゴンズ戦で、読売巨人軍の田中将大投手（３６）が日米通算２００勝を達成した。日米球界の第一線で活躍する選手が多い「１９８８年度生まれ」の世代を先導してきたトップランナーが、球史にまた一つ名を刻んだ。巨人の勝利が決まった後、白星をつかんだ田中投手は仲間と笑顔でハイタッチを交わした。祝福の花束を渡したのは、小学生時代から同じ少年野球チームで白球を追った同学年の坂本