2026Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à Ãª¶¶¹°»ê°úÂà¡×¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤¬9·î30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢ÃÝÆâ¼ëè½¤¬½ÐÀÊ¡£Ãª¶¶¤¬¡¢¼«¿È¤Î°úÂàÆü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¤È¤ÎÂÐ·è¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢ÃÝÆâ¼ëè½µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°²°³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤À¤¬¡¢²ñ¸«Ä¾Á°¤Ë±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¡¢Íè¾ìµÒ¤¬»±¤ò¤µ¤·»Ï¤á¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö±«¤ÎÃæ¡¢½¸¤Þ¤Ã