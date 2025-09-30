「ソフトバンク１−２日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督（５３）が、試合前のメンバー表交換時に新庄剛志監督から黄色い花束を受け取った際のやりとりを試合後取材で明かした。小久保監督は「一緒にパ・リーグを盛り上げられてよかった」との会話を交わしたと説明。そのうえで「びっくりするくらいデッカイ花束だった。かなり意識して戦ったチームでしたからね」と、終盤戦までデッド