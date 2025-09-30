◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手が史上４人目の日米通算２００勝を達成した。偉業まであと１勝と迫ってから４度目の登板となった今季最終登板。小林誠司捕手との「マーコバ」バッテリーで先発した田中将は３点の援護をもらい６回まで投げ４安打２失点で降板。７回に１点を追加した巨人は、８回から大勢投手、さらにマルティネス投手を８回２死一、二塁から投入する必勝リレーで