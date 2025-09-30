【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆巨人・山崎伊織―中日・草加勝（１８時・東京ドーム）◆ＤｅＮＡ・バウアー―ヤクルト・小川泰弘（１８時・横浜）【パ・リーグ】◆オリックス・エスピノーザ―西武・杉山遙希（１８時・京セラドーム大阪）