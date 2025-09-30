◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）試合後に「パーソル・パシフィック・リーグ表彰式・優勝セレモニー」が行われ、ソフトバンクに優勝ペナントが授与された。選手会長の周東佑京内野手が受け取り、小久保裕紀監督はトロフィー、松本裕樹投手には優勝旗が贈呈。２７日の西武戦（ベルーナＤ）で２年連続２３度目のリーグ優勝を決めてから、この日が初めての本拠地での試合。栄光のペナン