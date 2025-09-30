◆パ・リーグソフトバンク１―２日本ハム（３０日・みずほペイペイドーム）日本ハムがリーグ王者のソフトバンクを下し４連勝で、貯金を今季最多の２７とした。新庄剛志監督は試合後、「基本的に小さい頃から負けるのは大嫌いなんで、どんな試合でも勝つのは気持ちいいですね」と満足げに振り返った。シーズンの順位が決まり、両チーム合わせて１２人の投手が登板する調整の意味合いも強かった一戦だが、勝利に素直に喜んだ。