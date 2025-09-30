◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人の田中将大投手が今季１０登板目で３勝目（４敗）を挙げ、２００７年のプロデビューから日米通算２００勝（日本１２２勝、米国７８勝）を達成した。日本人ではダルビッシュ有（日本ハム―レンジャーズ―ドジャース―カブス―パドレス）、野茂英雄（近鉄―ドジャースなど）、黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）に次いで４人目。球場別の勝利数は以下の通り