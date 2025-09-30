レジャーやスーパーへの買い物などでちょっと運ぶ荷物が多かったり重かったりする場合、クルマを使うほどではない時に便利なのがカーゴバイク。このたび、トーキョーバイクが電動アシストカーゴバイク「TOKYOBIKE PORTER（トーキョーバイク ポーター）」を発売（29万7000円）。荷物があっても「街を楽しむ」自転車として開発。現在、Tokyobike Shopおよびtokyobikeオンラインストアにて予約受付中にて予約受付中で、10月中旬以降入