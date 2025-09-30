シンガーソングライターのエド・シーラン（34）が、人生で初めて腹筋が割れた「シックスパック」を目指していることを明かした。米ラジオ局シリウスXMの番組「スモール・ステージ・シリーズ」で、アンディ・コーエンのインタビューに応じたエドは、ここ1年減量に取り組んできたことを語った。 【写真】9月20日、あごのラインがシャープになったように見える エドは「