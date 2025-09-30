◇セ・リーグ横浜（2025年9月30日ヤクルト5ー4DeNA）ヤクルトはDeNAを5−4で下し、引き分けを挟んで3連勝とした。1−1の3回に村上宗隆内野手（25）が決勝の21号2ランを放った。1−1の3回1死一塁、村上はDeNAの2番手・篠木の直球を右翼ポール際に運んだ。確信歩きが出るほどの会心の当たり。21号2ランで勝ち越しに成功した。2点リードの7回にはDeNA3番手の藤浪を攻め立てた。1死一、三塁から西村が適時右前打で追加点。