業績不振の日産自動車が、家電量販店大手ノジマにサッカーJ1の横浜F・マリノスを運営する横浜マリノスの株式売却を打診したことが30日分かった。複数社に身売りを持ちかけているもようだが、候補企業が明らかになるのは初めて。