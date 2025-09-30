金沢市内の商業施設にある授乳室で29日、女性を盗撮したとして、警察は36歳の男を逮捕しました。性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは金沢市に住む自称・無職の36歳の男で、29日午前11時ごろ、金沢市内の商業施設にある授乳室で、カーテンの下からスマートフォンを差し入れ、授乳中だった県内に住む30代女性の胸を盗撮した疑いがもたれています。女性から「盗撮の被害に遭ったようだ」と申告を受けた近くの警察官が男に職務質問し