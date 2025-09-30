左から：「eモニター台」、USBドッキングステーション「EMR−LCOP1」サンワサプライは、豊富なサイズ・仕様から選べる人気のeデスク・ラックシリーズに新たに机上で使える「eモニター台」を追加発売した。全464通りのラインアップから、設置スペースや用途に合わせてサイズやカラーを自由に選択できる。モニター台を使用することで目線の高さを調整でき、姿勢改善や疲労軽減に繋がる。さらに、eモニター台に取り付け可能なオプショ