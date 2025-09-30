銀座コージーコーナーは、10月1日から、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はない）で秋冬限定スイーツギフトを販売する。ギフトシーズンの到来に合わせ、秋冬限定のスイーツギフトを発売する。消費者のニーズやトレンドを反映して、今年は“上質感”をテーマにアソート内容やパッケージを見直した。「ギフトアソート」は、マドレーヌの中でも人気の「バター」「ショコラ」を中心に、「プラリネショコラサブレ」や、チ