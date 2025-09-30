俳優でタレントの毒蝮三太夫さん（89）が29日、『大山のぶ代さんを偲ぶ会』に出席。結婚式の司会を務めるなど、長年親交があった大山さんとの別れを惜しみました。アニメ『ドラえもん』の声優を務め、2024年9月29日に老衰のため90歳で亡くなった、大山のぶ代さん。一周忌となる29日に都内で『大山のぶ代さんを偲ぶ会』が行われ、声優の野沢雅子さんや『ドラえもん』の声優を引き継いだ水田わさびさんら約250人が参列しました。“お