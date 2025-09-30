警察は30日、山形県内に住む16歳未満の少女を脅し、性交をしたとして千葉県の男を逮捕しました。 16歳未満の者に対する面会要求等（映像送信要求）と不同意性交等の疑いで逮捕されたのは、千葉県四街道市の無職の男（25）です。 警察によりますと男は、SNSで知り合った山形県内に住む10代の少女が16歳未満であると知りながら、5月19日の午後10時50分ごろから22日の午後7時10分ごろまでの間、自分のスマートフォンを使い「