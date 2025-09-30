スズキの新型コンパクトSUV！スズキのインド法人であるマルチスズキは2025年9月3日、現地で生産する新型SUV「ビクトリス」を発表しました。ビクトリスは、先進的なデザインに加え、安全装備や快適装備を充実させた最新の高級感漂うコンパクトSUVです。高級感スゴイ！【画像】超カッコイイ！ これがスズキ新型「“高級感”SUV」です！画像で見る（60枚）ボディサイズは全長4360mm×全幅1795mm×全高1655mm、ホイールベース260