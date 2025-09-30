5回を投げ終え、坂本（左）に迎えられる巨人・田中将＝東京ドーム巨人の坂本がチームを代表して田中将にお祝いの花束を手渡した。抱き合って快挙を喜び合うと、田中将の表情が見る見る緩んだ。兵庫県伊丹市の少年野球チーム「昆陽里タイガース」時代、同学年の2人はバッテリーを組んだ。当時捕手だった田中将について、坂本は「体はすごく大きかった。送球はレベルが違った」と振り返る。2021年の東京五輪でも日本代表として