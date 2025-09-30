参政党は、記者会見の出席希望者に求めている事前登録について、運用方法を修正した。党側による出席拒否の可能性を事前に承諾することを記者側に求めていたが、１日に開催予定の党幹部の記者会見からこの条件を撤回する。インターネット経由で事前登録する際に、「党の記者会見やイベントで妨害や迷惑行為にあたる行為をした方は取材を断る場合がある」として、「承諾する」にチェックを入れないと登録できない仕組みだった。