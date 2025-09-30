今季限りで現役を引退するロッテの美馬学（３９）が３０日の古巣・楽天戦（ＺＯＺＯマリン）で引退試合のマウンドに立った。この試合で「１番・一塁」でスタメン出場した浅村に対し２球で追い込んだもののフルカウントまでもつれ、球場内のファンが拍手で右腕を後押しする中、背中を通過する６球目のボール球を浅村栄が倒れ込みながら空振り三振し、１５年間の現役生活に別れを告げた。美馬にとっては昨年６月７日の広島戦以