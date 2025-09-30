巨人・田中将大投手（３６）が３０日の中日戦（東京ドーム）に先発。６回２失点と好投すると、チームも４―２で勝利し、悲願の日米通算２００勝達成となる今季３勝目（４敗）を挙げた。日米通算２００勝は史上４人目、日本球界だけでの２００勝達成者と合わせると２８人目。今季達成の?ラストチャンス?に、Ｇ党の大歓声を受けながら東京ドームのマウンドに上がった田中将。初回は先頭の岡林に中前打を許したものの、後続を打ち