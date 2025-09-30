パ・リーグを制したソフトバンクは３０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１―２で競り負けた。悩める大砲に久々に豪快な一発が飛び出した。「５番・ＤＨ」で出場した山川穂高内野手（３３）は５回、相手２番手・山崎の真っすぐを捉えてバックスクリーン左に叩き込んだ。打球速度１７７キロ、飛距離１２８メートル。手応え十分の完璧な一撃だった。「いい感覚の中で自分の打撃ができました。シーズンは残りわずかですが、ＣＳ