◆テニス▽木下グループ・ジャパン・オープン最終日（３０日、東京・有明コロシアム）初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦で痛めた左足首の不安がありながら、ついに初優勝を飾った。２０１１年以来の第１、２シードの対戦となった決勝で、同５位のテーラー・フリッツ（米国）に６−４、６−４の１時間３３分でストレート勝ち。銀のトロフィーを掲げると「優勝できたのはファンのおかげ。ホームのよ