◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成した。今季最終登板として中日戦に先発し、６回２失点で本拠地初白星となる今季３勝目。プロ１９年目で偉業に到達した。日米での達成は、野茂英雄、黒田博樹、昨年のダルビッシュ有以来、日本人４人目となった。【巨人・田中将大投手のヒーローインタビュー】ー本当におめでとう