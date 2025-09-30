アイドルグループ「ラストアイドル」の元メンバー・篠原望（29）が所属事務所「TWINPLANET」を円満退所することを30日、自身のX（旧ツイッター）で発表した。篠原は「ご報告」として「2025年9月30日をもちましてTWINPLANETを退所いたしました」と報告した。今後については「芸能活動は続けてまいりますのでこれからも応援いただけますと幸いです」とし「今後ともよろしくお願いいたします」と伝えた。また文書の画像も