「ソフトバンク１−２日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄監督が試合前のメンバー交換で黄色の花束を持って登場。リーグ優勝を果たしたソフトバンク・小久保監督に手渡すサプライズを見せた。試合後、「もちろん。それは『おめでとう』でしょう。パ・リーグを盛り上げてくれて、ソフトバンクさんがいなかったらこんなに盛り上がらなかった。そのお礼を言いました」。敵将が驚いていたことに「まだ驚く