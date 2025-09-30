韓国コスメブランドTIRTIR（ティルティル）から、新作リップティント「GLOWY JELLY TINT」が登場します。ぷるんととろけるゼリーテクスチャーと、インクのように鮮やかな発色が特徴。2025年10月1日（水）にはQoo10限定でミニサイズが、10月15日（水）からは通常サイズがQoo10とPLAZA*で順次販売されます。全8色のラインアップで、自分らしいカラーに出会えるはずです♡ ゼリーのような質感で鮮やか