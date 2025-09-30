◆ソフトバンク1―2日本ハム（30日、みずほペイペイドーム）リーグ2連覇を決めているソフトバンクが、2位日本ハムに競り負けたものの、クライマックスシリーズ（CS）に向けて投打で明るい材料が相次いだ。CSで再戦の可能性がある相手に対し、ソフトバンクはブルペンデーで臨んだ。移籍後4戦目の登板でプロ初先発となった伊藤優輔は2回を1安打無失点と完璧に抑え、CSへのアピールに成功した。2番手の大江竜聖が日本ハムの郡司