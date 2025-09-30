¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Èµ»½Ñ¤ËÃ¦Ë¹¡×¤Ê¥³¡¼¥é¤Î¥É¥ì¥¹Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢±öÀî²Æ»Ò¤µ¤ó¤¬À½ºî¤·¤¿Ãº»À°ûÎÁ¤Î°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±öÀî¤µ¤ó¤ÏX¤Ë¡Ö¥³¡¼¥é¤Î¥é¥Ù¥ë¤ÇÉþºî¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÌó70ËÜÊ¬¤Î¥é¥Ù¥ë¤òÀÖ¤¤À¸ÃÏ¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤¿¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢ÌÖ¥¿¥¤¥Ä¡¢¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¹õ¤ÇÅý°ì¡£¥Ñ