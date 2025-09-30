¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ä¡Ö¿Í¹©²½¹çÊª¤ò¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡Ä¡×¤ÎÀ¼¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â(38)¤¬¸ø³«¤·¤¿ÈþÍÆË¡¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï½÷À­¸þ¤±ÈþÍÆ»¨»ï¡ÖVOCE¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖVOCE 11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ÏÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÅÄÃæ¤ß¤Ê¼ÂBeauty2025ÆÃ½¸¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡©¡×¡Ö¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÅÄÃæ¤¬3Ç¯¤¯