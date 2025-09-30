「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（３０日、横浜スタジアム）今季限りで現役引退を表明しているＤｅＮＡ・森唯斗投手が九回から登板し、１回１安打無失点、１奪三振でプロ生活を締めくくった。この日、出場選手登録され１軍に昇格。ソフトバンク時代に守護神として計１２７セーブを挙げた右腕は、三浦監督の計らいもあり、慣れ親しんだ九回からマウンドへ向かった。先頭の岩田には投手強襲安打を許したが、続く長岡からは通算５００