◇セ・リーグ巨人―中日（2025年9月30日東京D）2年夏の優勝投手となった駒大苫小牧から、楽天入団時、そして24勝0敗で球団初のリーグ優勝＆日本一、ヤンキース時代まで。田中将大（36）のキャリアを追い続けてきた本紙歴代番記者たちが、それぞれの思い出を振り返った。日米通算200勝への軌跡の裏側で、番記者たちが見て、感じてきたものとは――。思い返しても06年は異常だった。夏の南北海道大会室蘭支部予選の初戦か