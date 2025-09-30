MS&ADインシュアランスグループホールディングスは、社名を「三井住友海上グループ」に変更すると発表しました。損保大手のMS&ADインシュアランスグループホールディングスは、2027年4月1日付で社名を「三井住友海上グループ」に変更します。また、同年に合併する予定のグループ傘下の「三井住友海上火災保険」と「あいおいニッセイ同和損害保険」は、新会社の社名を「三井住友海上あいおい損害保険」とするということです